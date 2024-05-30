Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение Вооруженных сил Украины.
По его словам, поставка боевых истребителей F-16 никак не изменит ситуацию на линии фронта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что на Украине предрекли распад НАТО из-за победы России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — отметил Лавров.
По его словам, поставка боевых истребителей F-16 никак не изменит ситуацию на линии фронта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что на Украине предрекли распад НАТО из-за победы России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова