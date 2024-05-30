Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере

Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере

Лавров: РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как сигнал в ядерной сфере
30 мая 2024, 07:04
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение Вооруженных сил Украины.

«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — отметил Лавров.



По его словам, поставка боевых истребителей F-16 никак не изменит ситуацию на линии фронта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что на Украине предрекли распад НАТО из-за победы России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине заявили о наступлении России на харьковском направлении

На Украине зафиксировали случаи избиения и пыток в тюрьмах

СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов
#самолёты
#владимир путин
#президент
#радио
#вооружение
#операции
#лидер
#нато
#сво
#лавров
#истребители
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
30 мая 2024, 05:16

Фото: istock / Harry Wedzinga

Сирена воздушной тревоги звучит на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса оповещения населения министерства цифровой трансформации страны.
До этого сообщалось о взрывах в Харькове. Во время действия воздушной тревоги под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Читайте также:

На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России

ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ

#данные
#страны
#онлайн
#удар
#украина
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харькове повредили объект критической инфраструктуры
Мэр Харькова Терехов: в городе поврежден объект критической инфраструктуры
30 мая 2024, 05:06

Фото: istock / RamonCast

В Харькове во время действия воздушной тревоги под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Телегам-канале.
Как утверждает градоначальник, на месте произошло возгорание. Какие-либо детали о поврежденном объекте не сообщаются.

До этого поступали сведения о серии взрывов в Харькове.

По состоянию на 3:00 мск 30 мая воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Читайте также:

На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России

ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ

#армия
#возгорание
#дмитрий песков
#мэр
#тревога
#всу
#удар
#рф
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обстрел ВСУ оставил без света жителей двух сел в Белгородской области
Часть жителей двух сёл Белгородской области лишилась света после обстрела ВСУ
30 мая 2024, 04:09

Фото: istock / TebNad

Украинские военные обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате чего оказалась повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
Пострадавших в результате обстрела нет.

Из-за повреждений ЛЭП жители двух населенных пунктов — Дорогощь и Смородино — остались частично без света.

По словам Гладкова, ликвидировать последствия аварийные бригады начнут после согласования с Минобороны России.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России

ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ

#губернатор
#лэп
#военные
#село
#жители
#Вячеслав Гладков
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали два парома
Два парома получили повреждения в Керчи при отражении ракетной атаки ВСУ
30 мая 2024, 03:31

Фото: istock / Wirestock

Два парома получили повреждения в Керчи от падения обломков ракет, которые сбили при отражении атаки Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал советник главы Крыма Олег Крючков в Телеграм-канале.
Пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный. Крючков добавил, что повреждено остекление надстроек.

Среди моряков и гражданских жертв нет, отметил советник, ссылаясь на министра транспорта республики Николая Лукашенко.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России

ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ

#железнодорожный
#итоги
#жители
#операции
#сво
#всу
#лукашенко
#рф
#керчь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харькове произошла серия взрывов
«Общественное»: в Харькове раздалась серия взрывов
30 мая 2024, 03:06

Фото: istock / Olena Lialina

Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Детали не раскрываются. Ранее стало известно, что в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) на фоне воздушной тревоги произошло несколько взрывов.

Сейчас сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Читайте также:

На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России

ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ

#армия
#дмитрий песков
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Днепре прогремели взрывы
«24 канал»: в Днепре на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
30 мая 2024, 01:22

Фото: istock / aapsky

Взрыв прогремел в украинском городе Днепре. Об этом информирует украинский «24 канал».
Примерно через час о новой серии взрывов сообщило издание «Общественное».

Детали не раскрываются.

По состоянию на 01:10 по московскому времени сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Читайте также:

На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России

ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ

#армия
#взрыв
#дмитрий песков
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине умершему журналисту пришли повторные повестки
«Страна.ua»: Умершему украинскому журналисту прислали еще две повестки
30 мая 2024, 00:32

Фото: istock / Tatiana Ikoeva

Умершему на Украине журналисту Артему Франкову продолжают приходить повестки. Его также призывают пройти медосмотр в Оболонском районе Киева. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Телеграм-канале.
Киевский военкомат 22 апреля опубликовал заявление с признанием рассылки повесток умершим. Тогда имелся в виду именно Оболонский район города Киев, но конкретно, о каком военкомате идет речь, не сообщалось.

«После официального заявления по поводу повестки умершему журналисту Артему Франкову Оболонский ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.) прислал ему еще две повестки с разными датами рождения. Согласно повесткам, умершего журналиста вызывают на медосмотр», — сказано в сообщении издания.
По данным информагентства, Франков скончался в октябре прошлого года. Согласно новому заявлению, повестка пришла потому, что покойный журналист не обновил свои сведенья в военкомате.

Читайте также:

На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России

ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ
#журналист
#медосмотр
#заявление
#киев
#военкомат
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России
Экс-депутат Рады: победа РФ в конфликте может привести к началу разрушения НАТО
29 мая 2024, 22:27

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Победа РФ в конфликте на Украине может привести к началу разрушения НАТО. Об этом заявила бывший депутат украинского парламента Алена Гливко, пишет РИА Новости.
«Устойчивость НАТО более хрупка, чем мы думаем», — написала она в статье.

По её словам, многие страны могут отдать приоритет собственной обороне. Она считает, что пока РФ будет «добиваться успехов в Европе», Китай будет расширять свое влияние в Азии. Страны Африки будут склонны бросить вызов основам мирового порядка. Индия будет укреплять свои позиции на Глобальном Юге. Кроме этого, некоторые страны Латинской Америки пойдут по аналогичной траектории, заявила Алена Гливко.

«Если Украина падёт, это будет не просто конец одной страны, это потенциально приведёт к распаду НАТО и установившегося мирового порядка, каким мы его знаем», — отметила она.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине заявили о наступлении России на харьковском направлении

В районе Харькова произошёл взрыв

СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов
#победа
#владимир путин
#президент
#китай
#индия
#украина
#страны
#операции
#лидер
#нато
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине заявили о наступлении России на харьковском направлении
Начальник ХОВА Синегубов: ВС РФ готовят наступление на золочевском направлении
29 мая 2024, 22:16

Фото: iStock/Diy13

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что ВС РФ готовят наступление на золочевском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».
По его словам, активизация армии РФ «вызывает обеспокоенность». Местные власти готовят эвакуацию населения близлежащих населенных пунктов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в районе Харькова произошёл взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине зафиксировали случаи избиения и пыток в тюрьмах

Бойцы ВС РФ доставляют важные грузы самоходной ванной, ставя врага в тупик

СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов
#владимир путин
#президент
#радио
#взрыв
#операции
#лидер
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф