Лавров назвал основной принцип переговоров по Украине

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Будущие договоренности об урегулировании конфликта на Украине должны строиться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом «реалий на земле». Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.
«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности ускорения процесса урегулирования ситуации вокруг Украины дипломатическим путем.Лавров отметил, что мирная конференция с участием РФ и Украины должна учитывать усилия КНР по разрешению конфликта.
До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поощряет все усилия, который сопутствуют мирному урегулированию кризису. КНР также поддерживает созыв международной конференции, которую признают РФ и Украина.
Ранее министр высказался о ракетных ударах ВСУ по российским регионам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак