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ВСУ потеряли за сутки более 610 военных в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что противник также потерял танк и семь полевых складов боеприпасов. В российском оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки «Юг» улучшили свое положение на данном участке линии боевого соприкосновения и нанесли поражение 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригаде украинской армии в районах Константиновки и Курахова ДНР.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами иностранного производства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами иностранного производства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова