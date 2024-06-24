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Аналитик Меркурис: ВС РФ из-за ударов ВСУ по Севастополю могут взять Харьков

24 июня 2024, 16:35
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС РФ могут взять Харьков, если украинские боевики будут использовать американские ракеты ATACMS на Харьковском направлении для ударов вглубь России. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
По словам Меркуриса, удары ВСУ по Крыму заставят российские силы продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали. Эксперт подчеркнул, что своими ударами украинские войска ничего не добились, а только спровоцировали еще большую эскалацию конфликта с РФ.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.

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ВСУ потеряли более 610 военных в зоне ответственности группировки «Юг»
24 июня 2024, 17:10

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ потеряли за сутки более 610 военных в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что противник также потерял танк и семь полевых складов боеприпасов. В российском оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки «Юг» улучшили свое положение на данном участке линии боевого соприкосновения и нанесли поражение 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригаде украинской армии в районах Константиновки и Курахова ДНР.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами иностранного производства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#всу
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#удар
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Стало известно, как жители Украины приспособились к проблемам в энергетике
CNN: украинцы покупают аккумуляторы из-за проблем с электричеством
24 июня 2024, 17:07

Фото:istockphoto/MushroomsArtSeven

Жители Украины покупают солнечные батареи и аккумуляторы из-за проблем с энергоснабжением. Об этом информирует телеканал CNN.
Сообщается, что проблемы с электричеством коснулись не только местных жителей, но и крупных супермаркетов. Директор сети супермаркетов «Ашан Украина» заявил, что компания модернизировала холодильники для сохранения энергии. Помимо этого, ассортимент скоропортящихся продуктов на полках магазинов был сокращен.

Местные жители рассказали, как приспособились к жизни в почти ежедневном графике отключений электроэнергии. По словам Катерины Сержан, она заранее планирует купание ребенка, потому что без электричества отключают и воду. Помимо этого, она купила походную газовую плиту и аккумулятор для микроволновой печи, чтобы кормить свою дочь.

Житель Киевской области Андрей Бузовский рассказал, что установил солнечные батареи на балкон, чтобы его семья не чувствовали себя дискомфортно без электричества.

Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#всу
#вс рф
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В Шатуре про просьбе бойцов отправили ДСП в зону СВО
24 июня 2024, 16:26

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

Из Шатуры, по просьбе бойцов, в зону СВО отправили древесно-стружечные плиты. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Необходимую гумпомощь отгрузили 22 июня с предприятия КсилоСвисс для отправки нашим землякам в зону проведения специальной военной операции.

«Бойцы не раз просили передать ДСП, которую используют для обустройства быта. И благодаря поддержке руководства предприятия, просьбу удалось выполнить. Огромное спасибо!» - подчеркнул председатель Совета ветеранов округа, руководитель гуманитарного конвоя Сергей Фролов.

Жители городского округа стараются максимально часто помогать бойцам гуманитарной помощью.

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#операции
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ВСУ нанесли массированный удар по селу в Запорожской области
Рогов: ВСУ открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка
24 июня 2024, 15:02

Фото: IStock/Roman Novitskii

Боевики ВСУ открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
«Великая Знаменка под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят массированные удары из тяжелых видов вооружения», — написал он.

Информация и пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее сообщалось, что 23 июня украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали люди.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Стало известно, откуда боевики ВСУ наносили удары по Севастополю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, откуда боевики ВСУ наносили удары по Севастополю
ВД: ВСУ ударили ATACMS по Севастополю с замаскированных сухогрузов в Одессе
24 июня 2024, 14:02

Фото: iStock/bpawesome

Боевики ВСУ наносили удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS с замаскированных сухогрузов в Одессе. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
«ВСУ наносят ракетные удары по Севастополю и Крыму при помощи сухогрузов. На них размещены пусковые установки с ракетами ATACMS. После запуска корабль маскируется под другие сухогрузы в Одесском грузовом порту», — указано в сообщении.

Напомним, что 23 июня текущего года боевики Вооруженных сил Украины атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российская ПВО сбила четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, однако обломки упали в прибрежной полосе. Количество пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153 человек.

В Минобороны подчеркнули, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ не просто так выбрали для своего удара американскими ракетами по Севастополю праздничный день Святой Троицы. Она отметила, что для Киева это настоящее ритуальное преступление, которое является актом ненависти ко всему русскому, в том числе и православию.

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#чс
#ущерб
#режим
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#сво
#всу
#вс рф
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#ракеты
#удар
#атака
#пво
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Армия России нанесла удар по логистическому центру ВСУ с западным оружием
МО: ВС РФ нанесли удар по логистическому центру ВСУ с западным оружием
24 июня 2024, 13:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска поразили за сутки логистический центр ВСУ, где накапливалось вооружение, доставленное из западных стран. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве отметили, что в числе хранившегося на складе вооружения присутствовали образцы западного производства. В Минобороны России добавили, что всего за сутки ВС РФ поразили 112 районов скопления техники противника.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#удар
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Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
24 июня 2024, 13:12

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Количество пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153 человек. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
По словам Денисова, 77 пострадавшим оказана медицинская помощь, 74 человека получают лечение на амбулаторном этапе. Отмечается, что из 79 госпитализированных — 27 детей.

Ранее Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем в своем Telegram-канале, что решается вопрос о транспортировке в Москву до 20 пострадавших от атаки киевского режима на Севастополь.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.

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Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС определиться с целями в конфликте на Украине
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Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС определиться с целями в конфликте на Украине
24 июня 2024, 12:15

Фото: сайт Кремля

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине. Об этом сообщает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
По словам политика, данный конфликт должен обеспечить право Украины на вступление в Североатлантический альянс, что РФ категорически отвергает, а западные страны полностью поддерживают. При этом Орбан задался вопросом, действительно ли Европа хочет, «чтобы в Крыму был флаг НАТО».

Премьер Венгрии добавил, что нет никакой ясности касательно целей данного противостояния. Орбан заключил, что вместо этого гибель молодых граждан Украины продолжает финансироваться.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рф
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Экипаж Ка-52М ВКС России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ
24 июня 2024, 10:35

Фото: iStock/camptoloma

Экипаж вертолета Ка-52М «Аллигатор» Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу украинской армии в зоне ответственности российской группировки «Север». Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака производилась неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. В российском военном ведомстве отметили, что после их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

По данным авианаводчика, цель полностью поражена.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#склад
#сво
#всу
#вс рф
#удар
#атака
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