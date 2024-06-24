Аналитик Меркурис: ВС РФ из-за ударов ВСУ по Севастополю могут взять Харьков

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Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС РФ могут взять Харьков, если украинские боевики будут использовать американские ракеты ATACMS на Харьковском направлении для ударов вглубь России. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
По словам Меркуриса, удары ВСУ по Крыму заставят российские силы продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали. Эксперт подчеркнул, что своими ударами украинские войска ничего не добились, а только спровоцировали еще большую эскалацию конфликта с РФ.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.
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Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.
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Екатерина Коршунова