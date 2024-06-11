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Западные представители при неафишируемых контактах с представителями Москвы не хотят замечать нацистского направления режима Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции после встречи министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц БРИКС.
«У нас были некоторые неафишируемые контакты. И никто на Западе не желает замечать нацистского, русофобского эффекта, который создает режим (Зеленского – ред.)», — сказал Лавров.
Он также добавил, что руководства стран Запада Запад поощряют хотят сохранить русофобский характер украинского государства, чтобы позже использовать киевский режим в войне против России.
Ранее Лавров заявлял, что будущие договоренности об урегулировании конфликта на Украине должны строиться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом «реалий на земле».
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Элина Позднякова