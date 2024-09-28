Лавров сделал громкое заявление о НАТО на ГА ООН

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Североатлантический альянс хочет закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Закавказье и Центральной Азии. Об этом на Генассамблее ООН заявил главный дипломат России Сергей Лавров.
«На деле Североатлантический альянс уже три десятилетия осуществляет геополитическую и военную экспансию в Европе, пытается закрепиться и в Закавказье, и в Центральной Азии, создавая прямые угрозы безопасности нашей страны. Сейчас то же самое происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал глава российского МИДа.Он добавил, что альянсом создаются военно-политические блоки, чтобы сдерживать Москву и Пекин в АТР. Кроме того, по словам Лаврова, НАТО кидается обвинениями в РФ, КНР, РБ, Иран и Северную Корею «в создании угроз своему доминированию».
Российская сторона не раз заявляла, что стремится к многополярному миру, в то время как Запад хочет сохранить свою гегемонию.
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Никита Кротов