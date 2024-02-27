Лавров назвал ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России

Фото: сайт Кремля
Москва считает ультиматумом готовящееся Владимиром Зеленским предложение России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, приводит его слова РИА Новости.
Речь идет о предложении украинского лидера по урегулированию вооруженного конфликта. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что западные союзники Киева советуют Зеленскому собрать как можно больше стран для обсуждения «формулы мира».
Напомним, ранее Владимир Зеленский на законодательном уровне исключил возможность проведения переговоров с Россией, издав соответствующий указ. Российская сторона неоднократно выступала за мирное урегулирование конфликта и призывала к дипломатии.
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«От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом», — уверен министр.
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Анастасия Хохлова