«Не подавитесь»: Лавров ответил на заявление Блинкена о «международном столе»

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Американским коллегам, учитывая их аппетиты, можно только пожелать не подавиться за демократическим столом, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе пресс-конференции по итогам СМИД G20.
Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя сотрудничество Штатов с другими штатами, заявил, что «у стран есть выбор – быть за столом международной системы или быть в меню».
Глава российского МИД напомнил, что Россия уже давно не участвует в недавно прошедшей Мюнхенской конференции, на которой западные страны занимаются тем, что убеждают сами себя в собственной правоте и превосходстве.
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«Вот вам, пожалуйста — подход руководителя внешней политики США к тем, кто с ними не согласен. Я бы только пожелал, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — прокомментировал высказывание американского политика Лавров.
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Евгения Парфентьева