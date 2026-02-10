Макрон: я предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что предложил ряду европейских лидеров возобновить диалог с Россией. По его словам, обсуждение должно вестись без наивности и без внешнего давления.
В интервью газете Tagesanzeiger французский лидер подчеркнул, что Европе важно выстраивать собственную позицию в отношениях с Москвой. Он отметил, что такой диалог не должен оказывать давления на Украину и при этом не может зависеть от третьих стран.
Макрон заявил, что считает необходимым «структурировать» будущую дискуссию между европейскими государствами и Россией. По его мнению, отсутствие прямого общения ограничивает возможности Европы влиять на ситуацию и формировать самостоятельную стратегию безопасности.
Французский президент уточнил, что уже обсудил эту инициативу с несколькими коллегами по Евросоюзу. Их имена он раскрывать не стал.
