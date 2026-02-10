Макрон: я предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией

10 февраля 2026, 10:16

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что предложил ряду европейских лидеров возобновить диалог с Россией. По его словам, обсуждение должно вестись без наивности и без внешнего давления.