Токаев: Казахстан прощается с суперпрезидентской моделью правления

10 февраля 2026, 10:44

Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна окончательно отказывается от суперпрезидентской модели управления. По его словам, республика переходит к системе с более сильным парламентом и подотчетным правительством.





Заявление прозвучало на расширенном заседании правительства, где подводили итоги социально-экономического развития за 2025 год и обсуждали приоритетные задачи на ближайшее будущее. Токаев отметил, что проведенные политические реформы подтверждают курс на трансформацию государственной системы.





«Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом», — подчеркнул глава государства.