Токаев: Казахстан прощается с суперпрезидентской моделью правления
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна окончательно отказывается от суперпрезидентской модели управления. По его словам, республика переходит к системе с более сильным парламентом и подотчетным правительством.
Заявление прозвучало на расширенном заседании правительства, где подводили итоги социально-экономического развития за 2025 год и обсуждали приоритетные задачи на ближайшее будущее. Токаев отметил, что проведенные политические реформы подтверждают курс на трансформацию государственной системы.
«Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что нормы, закрепленные в проекте новой конституции, отражают логику дальнейшего развития политической модели страны. В ее основу заложена концепция «Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство», которая, как ожидается, должна обеспечить более сбалансированное распределение власти.