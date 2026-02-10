Песков подтвердил контакты между Парижем и Москвой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие контактов между Москвой и Парижем. По его словам, при необходимости они могут способствовать быстрому налаживанию диалога на высшем уровне.
Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля отметил, что взаимодействие действительно происходило. Таким образом он прокомментировал ранее прозвучавшее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении технических контактов между странами.
Песков подчеркнул, что существующие каналы общения могут быть использованы для дальнейших переговоров, если на это будет политическая воля сторон. При этом подробности таких контактов он раскрывать не стал.
Читайте также: