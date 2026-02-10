Песков подтвердил контакты между Парижем и Москвой

10 февраля 2026, 12:42

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие контактов между Москвой и Парижем. По его словам, при необходимости они могут способствовать быстрому налаживанию диалога на высшем уровне.