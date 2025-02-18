Лавров призвал «дать по рукам» Зеленскому после атаки ВСУ на Кубани

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Владимира Зеленского с его командой нужно «урезонить» и «дать по рукам» главе киевского режима после атаки со стороны боевиков ВСУ по нефтеперекачивающей станции (НПС) на Кубани. Как отметил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, указанные события должны укрепить в этом мнении всех.
«Это должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может, что этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам», — сказал глава российской дипломатии в рамках подведения итогов российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.НПС «Кропоткинская» в Краснодарском крае была атакована украинскими беспилотниками. Отмечалось, что по объекту били семью аппаратами.
Ранее Сергей Лавров оценил российско-американские переговоры.
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