Владимира Зеленского с его командой нужно «урезонить» и «дать по рукам» главе киевского режима после атаки со стороны боевиков ВСУ по нефтеперекачивающей станции (НПС) на Кубани. Как отметил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, указанные события должны укрепить в этом мнении всех.