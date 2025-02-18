Лавров: США в Эр-Рияде предлагали мораторий на удары по объектам энергетики

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Американская сторона во время переговоров с Россией в Саудовской Аравии предложила мораторий на удары по объектам энергетики, однако РФ проинформировала, что не подвергала опасности гражданское энергоснабжение. Об этом по результатам дипломатической встречи в Эр-Рияде заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Сегодня наши американские коллеги говорили: может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты. Мы объяснили, что никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины», — сказал Лавров.Российско-американские переговоры состоялись во вторник, 18 февраля, и закончились несколько часов назад. Отмечалось, что диалог между делегациями был в положительном ключе.
Читайте также:
Лавров призвал «дать по рукам» Зеленскому после атаки ВСУ на Кубани
«Не хочу совпадений»: Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию
Глава РФПИ Дмитриев оценил переговоры между РФ и США в Эр-Рияде
Никита Кротов