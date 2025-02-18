Лавров: США в Эр-Рияде предлагали мораторий на удары по объектам энергетики

Американская сторона во время переговоров с Россией в Саудовской Аравии предложила мораторий на удары по объектам энергетики, однако РФ проинформировала, что не подвергала опасности гражданское энергоснабжение. Об этом по результатам дипломатической встречи в Эр-Рияде заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.