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Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал бы нападать под Курском, если бы Вашингтон не дал ему такое поручение, сказал глава российского МИДа Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Так главный дипломат РФ прокомментировал подходы стран Запада к нападению киевского режима на приграничье в Курской области.
«На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от «мы здесь не причем», «нас никто не спрашивал» в последующем перешла во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (экс-главком ВСУ, сейчас посол Украины в Лондоне — прим. ред.) ослушался». Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США», — сказал глава МИД РФ.
Лавров заключил, что на сегодняшний день никто не сомневается, что именно США стоят за терактами на нитках «Северного потока», оставившими европейцев без дешевого топлива России.
Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа.
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Никита Кротов