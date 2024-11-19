Лавров об ударах ATACMS по Брянской области: они хотят эскалации

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)
Нанесенные ВСУ удары по Брянской области при помощи американских ракет ATACMS говорят о том, что Запад хочет эскалации, так как организовать такую атаку было невозможно без США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.
«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, — это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные — Путин об этом многократно говорил, — невозможно», — пояснил он.Глава МИД РФ напомнил, что президент России Владимир Путин уже обозначал западным странам, что позиция Россия изменится, если «эта дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 км, будет одобрена». Он также отметил, что разрешение для ВСУ — это не одобрение на использование ракет, а лишь расширение радиуса их применения до 300 километров.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ этой ночью, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили.
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