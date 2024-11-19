Лавров об ударах ATACMS по Брянской области: они хотят эскалации

Нанесенные ВСУ удары по Брянской области при помощи американских ракет ATACMS говорят о том, что Запад хочет эскалации, так как организовать такую атаку было невозможно без США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.