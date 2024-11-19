ВСУ отреагировали на сообщения о применении ракет ATACMS для удара по РФ

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Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о том, что Киев впервые ударил штатовскими ATACMS по РФ, передает 24 канал Украины.
Данные о первом использовании американских дальнобойных вооружений для ударов вглубь российских территорий распространили «РБК-Украина», а также главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов, ссылаясь на информаторов.
Журналисты писали, что информатор указал, что ударили по объекту, расположенному на Брянщине. По утверждению авторов, он якобы был поражен.
Перед этим главный евродипломат Жозеп Боррель заявлял, что американское разрешение бить вглубь РФ не противоречит международному праву.
Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.
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Журналисты писали, что информатор указал, что ударили по объекту, расположенному на Брянщине. По утверждению авторов, он якобы был поражен.
Перед этим главный евродипломат Жозеп Боррель заявлял, что американское разрешение бить вглубь РФ не противоречит международному праву.
Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов