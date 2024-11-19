ВСУ ударили ракетами ATACMS по Брянской области

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ВСУ этой ночью, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны России. Системы ПВО, как отмечается, сбили пять целей, одна повреждена.
Как говорится в сообщении оборонного ведомства, в результате противоракетного боя расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет ATACMS, одна была повреждена.
Ранее глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов заявлял, что войска ВС РФ будут интенсивнее и эффективнее выполнять задачи специальной военной операции (СВО) после того, как президент США Джо Байден дал разрешение Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь России. По его словам, при этом такое решение американского лидера никак не изменит логику боевых действий на Украине.
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