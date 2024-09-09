Лавров обозначил условие для начала переговоров по Украине

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Россия готова обсуждать возможное место проведения переговоров по Украине только тогда, когда поймет, о чем там пойдет речь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
«Речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать», — отметил Лавров.
По его словам, подобная встреча станет возможной только тогда, когда Запад действительно будет готов защищать права человека.
По словам Лаврова, в этом случае будет легко договориться о месте проведения встречи. При этом он повторил, что сначала надо понять, что именно будут обсуждать стороны.
Лавров также отметил, что Запад не желает по-честному договариваться с РФ о мирном урегулировании конфликта на Украине и продолжает надеяться на поражение Москвы на поле боя.
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