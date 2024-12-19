Лавров обсудил конфликт на Украине с главой МИД Швейцарии

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом конфликт на Украине и указал на недопустимость расширения НАТО на восток. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Лавров подробно изъяснил позицию России по урегулированию конфликта с акцентом на подходы, ранее озвученные президентом РФ Владимиром Путиным.
Также Лавров отметил недопустимость расширения НАТО на восток, что и стало одной из первопричин ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным.
Кроме того, российский министр указал Кассису на бессмысленность предъявления Москве согласованных Западом и Украиной ультиматумов по завершению конфликта на фоне попыток Швейцарии продвигать идею урегулирования с опорой на «формулу Зеленского».
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Также Лавров отметил недопустимость расширения НАТО на восток, что и стало одной из первопричин ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным.
Кроме того, российский министр указал Кассису на бессмысленность предъявления Москве согласованных Западом и Украиной ультиматумов по завершению конфликта на фоне попыток Швейцарии продвигать идею урегулирования с опорой на «формулу Зеленского».
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Анастасия Чинкова