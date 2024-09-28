МИД Швейцарии поддержал инициативу КНР и Бразилии по украинскому конфликту

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Мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине поддержал МИД Швейцарии, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу отдела коммуникаций внешнеполитического ведомства страны Николя Бидо.
«Швейцария поддерживает все мирные инициативы, соответствующие духу Бюргенштока. Мы приветствуем эту мирную инициативу, которая в первую очередь направлена на достижение мира», — сказал собеседник агентства.Ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявлял, что к группе под названием «Друзья мира» планирует присоединиться 15 государств. В частности, упоминались Казахстан, Мексика, Саудовская Аравия, Египет, Турция, Кения и другие.
Сийярто подчеркивал, что Глобальный Юг устал от того, что кризис на Украине никак не разрешится.
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