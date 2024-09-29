Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участие Франции и Швейцарии во встрече группы «Друзья мира», которая создавалась по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования конфликта на Украине, показалось ему странным. Об этом пишет РИА Новости.
Лавров отметил, что Франция является членом Североатлантического альянса, а Швейцарию уже давно нельзя назвать нейтральной. Согласно мнению российского политика, оба государства рьяно выступают за Украину и требуют ее «победы» над РФ.
Дипломат подчеркнул, что при этом Париж также поставляет Киеву ракеты и дальнобойное оружие. Лавров добавил, что поинтересовался у китайского коллеги, как так вышло. По его словам, и Швейцария, и Франция «очень сильно просились, и мы их коллективно решили пригласить как наблюдателей».
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