Лавров обвинил Зеленского в предательстве своего народа

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал свой народ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Он напомнил, как недавно Зеленский вдруг «забыл» русский язык. По словам Лаврова, вся сетевая общественность помнит, как он еще несколько лет призывал всех отстать от русскоязычных граждан Украины, говоря, что они могут говорить на том языке, к которому привыкли.
Министр добавил, что большинство украинцев всегда говорили, читали и смотрели кино на русском языке. При этом он язвительно отметил, что некоторые «актеры комедийного жанра не вылезали из России».
Читайте также:
Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского
Лавров рассказал, что может привести США в чувство
«Ложный путь»: В Раде признали серьёзную ошибку Зеленского
«Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа», - сказал Лавров.
Читайте также:
Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского
Лавров рассказал, что может привести США в чувство
«Ложный путь»: В Раде признали серьёзную ошибку Зеленского
Элина Позднякова