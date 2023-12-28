Лавров рассказал, что может привести США в чувство

В Екатеринбурге пьяная женщина вместе с сыном выпрыгнула из окна и переломала ноги. Ее без верхней одежды с ребенком соседи нашли около подъезда дома на улице Опалихинской. О подробностях инцидента стало известно порталу E1.ru.