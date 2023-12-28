Лавров рассказал, что может привести США в чувство

Фото: сайт Кремля
Только внутреннее потрясение сможет избавить США от ощущения собственного превосходства. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
Министр выразил уверенность в том, что только какая-то внутриамериканская проблема и серьезное потрясение может привести в чувство.
Глава внешнеполитического российского ведомства заявил, что США в стремлении подчинить себе весь мир, нарушают собственную конституцию.
Также Лавров оценил вероятность окончания спецоперации на территории Украины в 2024 году. Он предположил, что России удастся достичь всех целей. При этом министр напомнил, что ими по-прежнему остаются денацификация и демилитаризация Украины.
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«Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край», — заявил Лавров.
Также Лавров оценил вероятность окончания спецоперации на территории Украины в 2024 году. Он предположил, что России удастся достичь всех целей. При этом министр напомнил, что ими по-прежнему остаются денацификация и демилитаризация Украины.
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Анастасия Крестьянова