Лавров объяснил ажиотаж вокруг отправки войск НАТО и ЕС на Украину

Фото: сайт Кремля
Активное обсуждение возможности отправки войск европейских стран на Украину связано с отсутствием результатов по наращиванию военной и финансовой помощи Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западным странам не удаётся увеличить поставки техники и вооружений для ВСУ, передает РИА Новости.
Министр также подчеркнул, что далеко не всем в Европе нравится бесконечная накачка Украины деньгами и оружием. Он также напомнил об акциях протеста фермеров Словакии, Франции, Польше, Чехии и других стран Евросоюза, так как рынок заполонило дешевое украинское зерно.
Что касается воинственных высказываний Макрона об отправке войск на Украину, не поддержанных, кстати, никем из его западных коллег, то Лавров посоветовал французскому президенту «употреблять голову на более безопасные и полезные для Европы мысли».
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«По этому поводу, кстати сказать, регулярно, чуть ли не ежедневно украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы», — отметил глава МИД России.
Что касается воинственных высказываний Макрона об отправке войск на Украину, не поддержанных, кстати, никем из его западных коллег, то Лавров посоветовал французскому президенту «употреблять голову на более безопасные и полезные для Европы мысли».
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Александр Бойцов