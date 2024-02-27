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Министр обороны Германии Борис Писториус полностью исключил возможность отправки немецких военнослужащих на Украину. Таким образом, предложение Макрона не поддержал никто из западных союзников.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказывал о том, что в Евросоюзе обсуждаются планы направить военный контингент стран-участниц объединения на Украину, но пока «консенсуса достичь не удалось». Очевидно, какие-либо дискуссии по этому поводу существовали только в голове французского лидера, так как вполне определённое заявление главы немецкого оборонного ведомства более напоминает решительное «нет», чем какое-либо обсуждение. Это только будет только способствовать эскалации конфликта, цитирует слова Писториуса, сказанные на пресс-конференции, РИА Новости.
Немногим ранее об отсутствии планов по отправке своих солдат на Украину заявили в министерстве обороны Польши. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства страны Цезарий Томчик, который прямо указал, что в Польше «нет такого проекта и нет идеи».
Похоже, что никто в НАТО не поддержал идею Макрона отправить войска на Украину, и он остался в одиночестве со своими воинственными планами и речами о том, что Франция сделает всё возможное, чтобы не дать России победить. Президент республики также заявлял, что «поражение России необходимо для безопасности в Европе». Французский политик, глава фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила, что Макрон «играет в военачальника» и не отдаёт себе отчёт в серьёзности своих заявлений. Не слишком приятная характеристика для главы государства.
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Немногим ранее об отсутствии планов по отправке своих солдат на Украину заявили в министерстве обороны Польши. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства страны Цезарий Томчик, который прямо указал, что в Польше «нет такого проекта и нет идеи».
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Александр Бойцов