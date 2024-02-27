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Министр обороны ФРГ Писториус исключил отправку солдат бундесвера на Украину

27 февраля 2024, 15:22
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Министр обороны Германии Борис Писториус полностью исключил возможность отправки немецких военнослужащих на Украину. Таким образом, предложение Макрона не поддержал никто из западных союзников.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказывал о том, что в Евросоюзе обсуждаются планы направить военный контингент стран-участниц объединения на Украину, но пока «консенсуса достичь не удалось». Очевидно, какие-либо дискуссии по этому поводу существовали только в голове французского лидера, так как вполне определённое заявление главы немецкого оборонного ведомства более напоминает решительное «нет», чем какое-либо обсуждение. Это только будет только способствовать эскалации конфликта, цитирует слова Писториуса, сказанные на пресс-конференции, РИА Новости.

Немногим ранее об отсутствии планов по отправке своих солдат на Украину заявили в министерстве обороны Польши. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства страны Цезарий Томчик, который прямо указал, что в Польше «нет такого проекта и нет идеи».


Похоже, что никто в НАТО не поддержал идею Макрона отправить войска на Украину, и он остался в одиночестве со своими воинственными планами и речами о том, что Франция сделает всё возможное, чтобы не дать России победить. Президент республики также заявлял, что «поражение России необходимо для безопасности в Европе». Французский политик, глава фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила, что Макрон «играет в военачальника» и не отдаёт себе отчёт в серьёзности своих заявлений. Не слишком приятная характеристика для главы государства.

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В Московской области начали набор и обучение наблюдателей за выборами
27 февраля 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Общественные палаты и избирательные штабы кандидатов в президенты России проводят набор и обучение наблюдателей за выборами. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, пригласив жителей Подмосковья войти в их число.
«Наблюдателем может стать гражданин России, обладающий активным избирательным правом. Наблюдателей могут назначить каждый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, а также Общественная палата России и общественные палаты регионов – в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта Федерации», – говорится в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
Жителям региона также напомнили, что наблюдателями не могут стать выборные должностные лица, депутаты, судьи и прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также иноагенты.



Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – 15, 16 и 17 марта.

Жители Подмосковья смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.

Также к выборам в регионе откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.

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Британия не планирует широкомасштабной отправки войск на Украину
Reuters: Британия не планирует массово отправлять войска на Украину
27 февраля 2024, 15:53

Фото: iStock/ikholwadia

Великобритания не будет широкомасштабно отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Риши Сунака, его словам передает агентство Рейтер.
«Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.

При этом Словакия, Польша, Финляндия уже высказались, что не планируют отправлять свои войска на Украину. Кроме того, Североатлантический альянс также не имеет планов по отправке на Украину вооруженных сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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В ПМР опровергли информацию о намерении обратиться к России
27 февраля 2024, 15:46

Фото: iStock/rarrarorro

Съезд депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) не намерен принимать обращение о присоединении региона к РФ, с таким заявлением выступила заместитель председателя Верховного совета непризнанной ПМР Галина Антюфеева в ходе общения с журналистами.
«Я думаю, это просто нагнетание. Знаете, есть такие провокаторы, козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, об этом пишут. Поэтому я думаю, это невероятная глупость, которую не хочется даже комментировать», — прокомментировала ситуацию Антюфеева.

Она также напомнила, что жители Приднестровья высказали свою волю ещё в 2006 году, однако, сегодня, в условиях проведения специальной военной операции на Украине, Антюфеева не считает необходимым выносить к обсуждению столь сложный вопрос.

Напомним, в 2006 году в ПМР прошёл референдум, по итогам которого 96,62 процента жителей Республики высказались за присоединение к России, однако, никакой ответной реакции со стороны России тогда не последовало.

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#молдова
#россия
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Посол Литвы в Швеции пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда
27 февраля 2024, 15:31

Фото: iStock/ diegograndi

Калининград будет «нейтрализован», если Россия бросит вызов НАТО. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы, посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Советующее сообщение он разместил на своей странице в социальной сети Х.
Он пояснил, что после вступления Швеции в блок НАТО, Балтийское море стало внутренним для альянса, и в том случае, если Россия бросит какой-либо вызов ему, Калининград будет «нейтрализован» в первую очередь.

Линкявичюс также подчеркнул, что Россия теперь будет окружена НАТО, хотя прежде очень этого опасалась.

Прежде сообщалось, что в Литве увидели угрозу в Белоруссии, в связи с чем, было принято решение о строительстве дополнительного забора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#нато
#рф
#литва
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Политолог Светов объяснил удары хуситов по связывающим Европу с Азией кабелям
27 февраля 2024, 15:30

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что йеменские хуситы ударили по четырём подводным кабелям, обеспечивающие интернет-соединение между Европой и Азией в качестве предупреждения о том, что их политика может привести к куда более значимым последствиям в дальнейшем.
«Израиль громит сектор Газа, не обращая внимания на жертвы среди мирного населения. Западная политическая элита закрывает на это глаза. Ни одного заседания Совбеза ООН не состоялось, где был бы поднят вопрос о числе погибших среди мирных граждан. <…> Это сигнал для Запада, что следующие атаки будут более разрушительными», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявлял о стремлении Великобритании установить монополизацию медиапространства в странах Центральной Азии.

«Британцы пытаются лишить местный медиакласс и население традиционных источников информации на русском языке, подсунуть им суррогат. Цель одна — активное противодействие российским информационным потокам», — отметил в беседе с RT Брутер.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует выделить около £3,5 млн на развитие «заслуживающих доверия независимых СМИ» в странах, имеющих дипломатические представительства Соединённого Королевства, в частности, речь идёт о Центральной Азии, а именно об Узбекистане и Киргизии.

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#сми
#великобритания
#оон
#политика
#йемен
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Прежде, чем посылать запросы по Навальному*, G7 должны ответить на требования России
Захарова: Россия не ответит G7 по Навальному*, пока ее запросы не удовлетворят
27 февраля 2024, 15:08

Фото: iStock/vlad_karavaev

Россия не намерена отвечать на запросы G7 по смерти политика Алексея Навального*, пока Запад не даст ответов на давно интересующие РФ вопросы, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Пусть сначала дадут ответ на наши запросы относительно результатов анализов, взятых у А. Навального* в ФРГ. Много месяцев не можем добиться ясности в «деле Скрипалей» и в отношении диверсии на «Северных потоках», — напомнила Захарова о вопросах, которые неоднократно задавала Западу Россия. Комментарий спикера МИД размещён на официальном сайте министерства.

Напомним, 16 февраля ФСИН сообщила о смерти Алексей Навального*. По сообщениям ведомства, политик скончался в колонии, в которой отбывал наказание по делу о создании экстремистского сообщества. Ему стало плохо во время прогулки, после чего он потерял сознание. Прибывшие на помощь медики не смогли спасти жизнь заключённого. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины смерти Навального*.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#мария захарова
#мид рф
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Лавров назвал ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России
Лавров: Москва считает ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России
27 февраля 2024, 14:58

Фото: сайт Кремля

Москва считает ультиматумом готовящееся Владимиром Зеленским предложение России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, приводит его слова РИА Новости.
Речь идет о предложении украинского лидера по урегулированию вооруженного конфликта. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что западные союзники Киева советуют Зеленскому собрать как можно больше стран для обсуждения «формулы мира».

«От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом», — уверен министр.
Напомним, ранее Владимир Зеленский на законодательном уровне исключил возможность проведения переговоров с Россией, издав соответствующий указ. Российская сторона неоднократно выступала за мирное урегулирование конфликта и призывала к дипломатии.

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#интервью
#заявление
#лавров
#россия
#украина
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Шольц: НАТО и ЕС не будут отправлять свои войска на Украину
27 февраля 2024, 14:48

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Страны НАТО и Европы не собираются отправлять свои войска на Украину, с таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«НАТО и страны Европы не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину», - сообщил Щольц, выступая на заседании Европейского парламента.

При этом, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что вопрос отправки западных войск на Украине обсуждался в ходе пресс-конференции в Париже, однако, консенсус по этому вопросу достигнут не был. Он также заявил, что поражение России необходимо для безопасности Европы.

Запрмед Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявление Макрона напомнил, что некоторые люди страдают от недержания мочи, Макрон же, судя по всему, помимо этого недуга также мучается от недержания речи.

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#нато
#украина
#германия
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Великобритания намерена «помочь» «свободе прессы» в странах Центральной Азии
27 февраля 2024, 14:42

Фото: istockphoto.com/Evgeniy Grishchenko

Великобритания планирует выделить около £3,5 млн на развитие «заслуживающих доверия независимых СМИ» в странах, имеющих дипломатические представительства Соединённого Королевства, в частности, речь идёт о Центральной Азии, а именно об Узбекистане и Киргизии.
Как передаёт RT, от претендентов на грант требуется непосредственная поддержка «свободных СМИ», акцент на продвижении британской повестки в сфере законодательного регулирования и «безопасности журналистов».

Тем временем, в самой Великобритании наблюдаются значительные проблемы, в частности, касающиеся экологии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Тhe guardian», отчёт Rivers Trust показал, что состояние рек Великобритании и Ирландии наихудшее из-за загрязнения очищенными и неочищенными сточными водами, а также сельскохозяйственными и промышленными.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена привлечь некоммерческие организации и аналитические центры для содействия вступлению Украины в Евросоюз.

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#сми
#великобритания
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