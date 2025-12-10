Лавров объяснил, как Китай обыграл США в глобализации

10 декабря 2025, 11:38

Лавров: КНР обыграла США в глобализации

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

КНР обыграла США в глобализации. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.





По его словам, которые приводит ТАСС, Пекин играл против Вашингтона «по их правилам и на их поле».

«[Китай] стал совершенствовать свои механизмы для более эффективного участия в этих мировых процессах и в итоге обыграл тех, кто придумал эту глобализацию, американцев прежде всего, по их правилам, на их поле», — заявил политик.