«У нас нет сил»: Зеленский признал невозможность вернуть Крым сейчас

09 декабря 2025, 22:58

Зеленский откровенно заявил, что перспектив на возвращение Крыма нет

Фото: Istock / Haidamac

Владимир Зеленский подтвердил, что на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным действительно говорил о намерении вернуть Крым Украине, однако сейчас Киев не располагает ресурсами для реализации этой задачи. Об этом сообщают местные СМИ.





Президент отметил, что не отказывается от своих слов, произнесённых шесть лет назад в Париже, и считает прежнюю позицию оправданной. Он также признал реальность текущего положения дел.





«Может, я это и сказал на первой встрече, и я считаю, что был прав. И скажу честно: "Да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого"», — заявил Зеленский.