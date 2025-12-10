10 декабря 2025, 08:41

Sky News: Папа Римский упрекнул Трампа в попытке разрушить альянс США и Европы

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Папа Римский Лев ХІV обвинил президента США Дональда Трампа в попытке разрушить альянс США и Европы. Об этом сообщает телеканал Sky News.





Так понтифик прокомментировал недавние заявления американского лидера о том, что Европа находится в упадке, а ее лидеры нее — «слабые». Кроме того, Папа Римский отказался отвечать на вопрос о том, считает ли он справедливым мирный план Вашингтона для Киева.

«К сожалению, я считаю, что некоторые моменты, которые я наблюдал, кардинально меняют то, что на протяжении многих лет было подлинным союзом между Европой и Соединенными Штатами. Замечания о Европе, которые звучат в недавних интервью, я думаю, являются попыткой разрушить то, что должно быть очень важным альянсом сегодня и в будущем», — сказал он.