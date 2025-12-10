Лавров раскрыл один пункт из мирного плана США по Украине

10 декабря 2025, 11:21

Лавров: в плане США говорится об обеспечении прав нацменьшинств на Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

В мирном плане Вашингтона, который спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф озвучил в Москве, говорится о необходимости обеспечить права национальных и религиозных меньшинств на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.





По его словам, которые приводит ТАСС, документы с этими предложениями пока носят закрытый характер, но о правах человека «секретничать» нельзя.

«Надеюсь не раскрою особого секрета. В тех предложения, которых привозил Уиткофф, специально сказано: обеспечить на Украине права национальных и религиозных меньшинств», — сказал дипломат.