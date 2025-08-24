Лавров объяснил выбор свитера с надписью «СССР» на Аляске
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал своё появление на саммите США и РФ в Анкоридже (Аляска) в свитере с надписью «СССР». Как пояснил дипломат, это был жест личной ностальгии, а не политический сигнал.
На сайте внешнеполитического ведомства появилось заявление Лаврова, в котором он высказался о выборе одежды на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, человек не может представлять человечество и ценности, если он не помнит своих корней и не имеет ностальгических воспоминаний о детстве, юности, первой любви и друзьях.
Ранее журналисты обратили внимание на внешний вид министра на переговорах, а один из представителей американских СМИ даже предположил, что свитер может быть намёком на «желание Москвы восстановить Советский Союз».
Однако Лавров отверг подобные трактовки, подчеркнув, что выбор одежды продиктован исключительно личными мотивами. По его словам, такие вещи символизируют не политику, а память о времени, которое сформировало поколения.
Президент России Владимир Путин в разные годы также высказывался о распаде СССР, заявляя, что «у кого нет сожаления о его распаде – нет сердца, а у кого есть желание его вернуть в прежнем виде – нет головы».
Саммит в Анкоридже стал одной из редких очных встреч на высоком уровне между российскими и американскими представителями в последние годы.
