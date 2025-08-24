Лавров объяснил выбор свитера с надписью «СССР» на Аляске

24 августа 2025, 21:54

Лавров объяснил появление в свитере с «СССР» на Аляске памятью о корнях

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал своё появление на саммите США и РФ в Анкоридже (Аляска) в свитере с надписью «СССР». Как пояснил дипломат, это был жест личной ностальгии, а не политический сигнал.