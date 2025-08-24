Лавров назвал условие, при котором Украина продолжит существование
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина должна отказаться от попыток вернуть территории, которые, по его словам, «по праву выбрали быть с Россией». Речь идёт о Донбассе, Крыме и других регионах, проголосовавших за вхождение в состав РФ.
Министр в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Украина будет иметь право на существование только в том случае, если отпустит людей, которые не хотят быть её гражданами. Таков выбор жителей Донбасса, Новороссии и Крыма.
Лавров также вновь поставил под сомнение легитимность нынешнего украинского руководства, заявив, что власть в стране «была захвачена в результате переворота», а новый режим поставил своей целью «уничтожение всего русского».
Что касается возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, то, по словам министра, в условиях отказа Киева от диалога и «фактического подчинения внешнему управлению» говорить об этом не приходится.
При этом Лавров уточнил, что Москва по-прежнему признаёт Зеленского де-факто главой киевского режима, несмотря на окончание его конституционного срока полномочий.
Читайте также: