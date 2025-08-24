Лавров назвал условие, при котором Украина продолжит существование

24 августа 2025, 17:41

Лавров: Украина продолжит существование, если отпустит жителей Крыма и Донбасса

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина должна отказаться от попыток вернуть территории, которые, по его словам, «по праву выбрали быть с Россией». Речь идёт о Донбассе, Крыме и других регионах, проголосовавших за вхождение в состав РФ.