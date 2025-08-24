Лавров высмеял версию о производившем кофемашины заводе на западе Украины

24 августа 2025, 18:48

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC с иронией прокомментировал заявление украинской стороны о якобы производившем только кофемашины заводе Flex в Мукачево, по которому был нанесён удар российскими военными.