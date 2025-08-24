Лавров высмеял версию о производившем кофемашины заводе на западе Украины
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC с иронией прокомментировал заявление украинской стороны о якобы производившем только кофемашины заводе Flex в Мукачево, по которому был нанесён удар российскими военными.
21 августа стало известно о массированной атаке на западные регионы Украины. По сообщениям СМИ, российские войска применили высокоточные ракеты «Кинжал», «Калибр» и «Циркон», а также ударные беспилотники «Герань». В результате налёта на американский завод электроники Flex в Закарпатской области возник масштабный пожар, который долго не удавалось потушить.
Лавров с сарказмом отнёсся к версии Киева о том, что на предприятии якобы производились исключительно кофемашины, намекая на иное назначение завода и подчеркнув стратегическую значимость удара.
