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Блинкен предупредил ЕС и НАТО об увеличении помощи России со стороны Китая

FT: Блинкен предупредил ЕС и НАТО, что Китай усилил помощь российскому ОПК
06 апреля 2024, 01:49
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил об увеличении китайской помощи России во время встречи с представителями Европейского союза и Организации Североатлантического договора (НАТО), сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
Блинкен заявил, что Китай оказывает помощь российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) в «тревожащих масштабах». Он подчеркнул, что Пекин предоставляет Москве «инструменты, материалы и техническую экспертизу».

По его словам, помощь Китая направлена, в частности, на российское производство оптического оборудования и ракетного топлива. Блинкен добавил, что Пекин оказывает помощь космическому сектору, что «угрожает другим странам».



Госсекретарь США призвал страны НАТО и ЕС напрямую сообщить Китаю о своих опасениях. Он также отметил, что необходимо более глубокое сотрудничество. Блинкен добавил, что против организаций и компаний, укрепляющих промышленную базу России, должны быть приняты соответствующие меры.

Ранее Блинкен заявил, что США заинтересованы в том, чтобы избежать прямой войны с РФ.

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В Белоруссии объявили о новом способе получения повестки в армию
Лукашенко подписал закон об SMS–повестках в армию
06 апреля 2024, 02:34

Фото: сайт Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об отправке SMS-повестках в армию, передает национальный интернет-портал правовой информации.
Согласно документу «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», белорусские военные комиссариаты смогут оповещать граждан о необходимости явки с помощью SMS-сообщений.

Уточняется, что в период мобилизации такие уведомления будут напоминать обычную повестку и дополнять обычную документацию только в мирное время.

Военные комиссары также получат право ограничивать выезд из Беларуси гражданских лиц, нарушивших обязанности по воинскому учету, и уклонистов. Закон также регулирует правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу, правовые основания добровольного участия граждан в мероприятиях по национальной обороне и различные аспекты мобилизации.

Ранее на Украине подписали закон о снижении призывного возраста с 25 до 27 лет.

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В Австрии раскритиковали заявление Макрона по Украине
Канцлер Австрии: необходимо избегать эскалации конфликта на Украине
06 апреля 2024, 02:23

Фото: istockphoto/yuelan

Канцлер Австрии Карл Нехаммер не согласен со всеми высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона по поводу украинского конфликта. Нехаммер считает, что необходимо избегать эскалации напряженности, как сообщает Le Figaro.
«Мы согласны с целью достичь прочного мира. В чем наши позиции расходятся, так это в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции является сторонником принципа сдерживания», – уточнил канцлер.

Нехаммер выразил мнение, что принцип предосторожности должен соблюдаться во избежание неконтролируемой эскалации.

По мнению австрийского канцлера, для разрешения конфликта необходима такая форма диалога, при которой стороны могут выслушать мнение друг друга. По словам Нехаммера, «мирный план Зеленского закладывает основу для этого».

В конце февраля 2024 года Макрон признал возможность отправки французских войск на территорию Украины, а в марте президент повторил эти слова, заявив, что такой сценарий вполне возможен.

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Раскрыты детали ультиматума Байдена Нетаньяху
Axios: Байден поставил Нетаньяху ультиматум
06 апреля 2024, 02:14

Фото: iStock/butenkow

Президент США Джо Байден предъявил премьер-министру Израиля Нетаньяху ультиматум, сообщает портал Axios, ссылаясь на источник.
Американский лидер пригрозил приостановить помощь, если Израиль не изменит свои действия в секторе Газа.

По словам собеседника издания, глава Белого дома не уточнил, что именно он имеет в виду, говоря о прекращении американской помощи. Он также не упомянул о возможности прекращения поставок оружия в Израиль.

По словам источников, встреча Байдена и Нетаньяху была «очень жесткой» по тону и содержанию.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил свое возмущение министру обороны Израиля Йоаву Галланту в связи с нападением на международную организацию World Central Kitchen. Остин призвал Галанта провести быстрое и прозрачное расследование. Он также заявил, что Израиль должен опубликовать результаты расследования и привлечь виновных к ответственности.

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#сектор газа
#джозеф байден
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#биньямин нетаньяху
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На Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО
Стефанишина: Против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия
06 апреля 2024, 01:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Вашингтон и Берлин выступают против членства Киева в НАТО. Две западные страны не хотят принимать Украину в НАТО, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада», сообщает газета «Страна» через свой Telegram-канал.
«Формат приглашения предложила сама Украина как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно есть в повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух», – рассказала Стефанишина.

По словам Стефанишиной, после того как эта информация стала достоянием общественности, США и Германия попытались привлечь внимание к другим странам, которые скептически относятся к решению Украины пригласить НАТО. К таким государствам относятся Венгрия и Словакия.

«Но ключевая позиция этих двух стран», – подчеркнула украинский политик.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Вашингтон и Берлин теперь решили выступить против членства Украины в НАТО.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер призвал Украину занять нейтральную позицию и приостановить всякое сотрудничество с НАТО. Он также подчеркнул, что экономическая и военная помощь Украине должна быть приостановлена.

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Граждане Таджикистана больше не смогу въехать на территорию страны, заявил Эрдоган
06 апреля 2024, 00:48

Фото: iStock/naumoid

Граждане Таджикистана больше не смогут въезжать в Турцию без виз, сообщается в указе, опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete.
В указе, подписанном президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится, что принято «решение отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию» по общегражданским паспортам.

Причины такого решения не уточняются.

Ранее двое мужчин, обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», посещали Стамбул в период с января по март и останавливались в одном из отелей.

После этого газета Hurriyet заявила, что Турция тщательно изучала данные по нападавшим в «Крокус Сити Холле».

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#турция
#реджеп тайип эрдоган
#указ
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«Кощунство»: МИД о материале Foreign Policy про теракт в «Крокусе»
МИД России: Материал Foreign Policy о теракте в «Крокусе» – кощунство
06 апреля 2024, 00:36

Фото: iStock/vlad_karavaev

Министерство иностранных дел России назвало кощунственными материалы Foreign Policy о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщается в заявлении сайте внешнеполитического ведомства.
По мнению министерства, издание содержит статьи, спекулирующие на теме отношений между народами России, оправдывающие украинских чиновников и дискредитирующие российские правоохранительные органы и специальные службы.

«Подобное поведение авторов издания недопустимо, а ссылки на свободу слова и выражения мнений неприемлемы, когда речь идет о личной трагедии сотен людей, безвинно пострадавших от рук террористов», – заявили в МИД.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Ранее МИД России заявил, что Запад склоняет Армению к выходу из ЕАЭС и ОДКБ.

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#мид рф
#теракт
#россия
#украина
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Зеленский назначил нового замкомандующего Нагвардией
06 апреля 2024, 00:22

Владимир Зеленский назначаил Владимира Гордийчука новым заместителем командующего Национальной гвардией, сообщается в указе, опубликованном на сайте президента.
«Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардии Украины», – сказано в документе.

До этого Владимир Гордийчук был начальником Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины. Он также принимал участие в боевых действиях в Донбассе, за что был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский уволил своего советника и первого помощника Сергея Шефира. Незадолго до этого с должности посла Украины в Молдавии был уволен Марк Шевченко.

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#украина
#владимир зеленский
#донбасс
#увольнение
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Раскрыты планы Ирана атаковать Израиль
CBS News: Иран планирует масштабную атаку на Израиль в ближайшее время
05 апреля 2024, 23:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Иран планирует масштабную атаку на Израиль в ближайшие несколько дней, передает телеканал CBS News.
По данным телеканала, Израиль и США считают, что Иран стремится отомстить за израильскую бомбардировку своего консульства в Сирии и планирует ответный удар. Он будет нанесен баллистическими и крылатыми ракетами, а также роем беспилотников.

Атака, вероятно, состоится до окончания Рамадана на следующей неделе, сообщает издание.

Ранее «Радио 1» сообщало, что США передали Ирану просьбу воздержаться от обстрелов американских объектов.

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#иран
#израиль
#сша
#ракетный удар
#сирия
#посольство
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«Несет реальные риски»: Сенатор Ковитиди об объединении Молдавии и Румынии
Сенатор Ковитиди: Идея объединения Молдавии и Румынии несет реальные риски
05 апреля 2024, 23:29

Фото: iStock/ butenkow

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди осудила предложение об объединении Молдавии и Румынии, передает РИА Новости.
По ее словам, идея румынского премьер-министра Марвела Чолаку о поддержке идеи объединения выглядит как провокация и несет реальные риски. Она напомнила, что в феврале 2014 года жители Гагаузии проголосовали за самоопределение и вступление в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.

Сенатор также отметила, что подавляющее большинство жителей автономии проголосовало против вступления Молдавии в ЕС.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Молдавии признали флаг Российской империи символом экстремизма.

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