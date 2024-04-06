Блинкен предупредил ЕС и НАТО об увеличении помощи России со стороны Китая

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Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил об увеличении китайской помощи России во время встречи с представителями Европейского союза и Организации Североатлантического договора (НАТО), сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
Блинкен заявил, что Китай оказывает помощь российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) в «тревожащих масштабах». Он подчеркнул, что Пекин предоставляет Москве «инструменты, материалы и техническую экспертизу».
По его словам, помощь Китая направлена, в частности, на российское производство оптического оборудования и ракетного топлива. Блинкен добавил, что Пекин оказывает помощь космическому сектору, что «угрожает другим странам».
Госсекретарь США призвал страны НАТО и ЕС напрямую сообщить Китаю о своих опасениях. Он также отметил, что необходимо более глубокое сотрудничество. Блинкен добавил, что против организаций и компаний, укрепляющих промышленную базу России, должны быть приняты соответствующие меры.
Ранее Блинкен заявил, что США заинтересованы в том, чтобы избежать прямой войны с РФ.
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По его словам, помощь Китая направлена, в частности, на российское производство оптического оборудования и ракетного топлива. Блинкен добавил, что Пекин оказывает помощь космическому сектору, что «угрожает другим странам».
Госсекретарь США призвал страны НАТО и ЕС напрямую сообщить Китаю о своих опасениях. Он также отметил, что необходимо более глубокое сотрудничество. Блинкен добавил, что против организаций и компаний, укрепляющих промышленную базу России, должны быть приняты соответствующие меры.
Ранее Блинкен заявил, что США заинтересованы в том, чтобы избежать прямой войны с РФ.
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Александр Климов