«Метеозависимый»: Захарова обяснила противоречивые заявления Макрона перепадами давления

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Странные, иногда противоречащие друг другу высказывания французского президента Эммануэля Макрона могут быть связаны с перепадами атмосферного давления. Такое предположение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Об этом она сказала в программе «Интервью» на телеканале «Москва 24». По мнению спикера российского МИД, если других разумных объяснений противоречивым заявлениям французского лидера нет, то подойдёт и версия о его метеозависимосимости.
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«Заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение, что-то поднимает. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — сказала Захарова.В качестве примера она напомнила, как отчаянно французский президент требовал себе место за столом переговоров относительно мирного урегулирования украинского конфликта. А затем вдруг резко сменил риторику, заговорил о ядерном оружии, стал угрожать отправкой на Украину воинского контингента.
«У меня вопрос: надо же как-то определиться? Место за столом переговоров означает нормальность в традиционном понимании этого слова, когда участники переговоров умеют себя вести, умеют слушать, умеют говоритьи обмениваться мнениями а не только кричать или диктовать», — подчеркнула российский дипломат.
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Александр Бойцов