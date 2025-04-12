В Эквадоре высказались об отказах въезда россиян в страну

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МИД Эквадора опроверг сообщения о системных проблемах с въездом российских граждан, заявив, что пересечение границы осуществляется в штатном режиме. В официальном сообщении на платформе X ведомство подчеркнуло, что решения о допуске принимаются на основе миграционного законодательства страны, без дискриминации.
«Что касается миграционного контроля, то МИД Эквадора сообщает, что въезд россиян на территорию страны осуществляется в нормальном режиме. Процесс допуска или отказа в допуске реализуется в соответствии с действующим миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности», — передается в публикации.Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщало о случаях отказа во въезде россиянам или направлении их на дополнительные собеседования без внятных объяснений. Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан подтвердил, что дипмиссия потребовала от местных властей отменить необоснованные ограничения.
Министр иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд пообещала оперативно разобраться в инцидентах, подтверждая приверженность двусторонним договорённостям и дружественным отношениям с Москвой.
Ранее стало известно, что московский суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным платежам по иску газовой компании.
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