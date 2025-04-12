В Эквадоре высказались об отказах въезда россиян в страну

МИД Эквадора опроверг сообщения о системных проблемах с въездом российских граждан, заявив, что пересечение границы осуществляется в штатном режиме. В официальном сообщении на платформе X ведомство подчеркнуло, что решения о допуске принимаются на основе миграционного законодательства страны, без дискриминации.