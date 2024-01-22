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Лавров оценил «формулу мира Зеленского»

Лавров: «формула мира Зеленского» — путь в никуда
22 января 2024, 20:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

«Формула мира Зеленского» и другие ей подобные являются путем в никуда, и США и ЕС лучше было бы это скорее осознать. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках заседания Совета Безопасности ООН по Украине.
«Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда», - заявил Лавров.

Он отметил, что чем быстрее в США и странах Евросоюза это поймут, тем лучше будет для всех.


Напомним, согласно «формуле мира Зеленского», Украина хочет вернуться к границам 1991 года. При этом в Москве считают такой исход событий полностью оторванным от реальности.

Лавров также заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти.

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Аналитик Панкратов заявил о зачистке русских в Латвии
22 января 2024, 20:37

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов заявил, что в Латвии русских граждан притесняют, запрещая говорить им на родном языке и ограничивая их в праве пользоваться медициной, банками и т.д.
«Идёт зачистка не только правозащитного общества, а в том числе историков, краеведов. Штрафуют за разговор на русском в общественном месте. Уже запретили русское телевидение, газеты. Русскоговорящие не могут получать пенсию, медпомощь, им аннулируют электронную подпись, то есть услугами нотариуса, банка воспользоваться нельзя. То есть это не просто требования к знанию латышского языка. Наших граждан там порядка 26 тыс. человек, и все они подвергнуты давлению со стороны латвийских властей», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Панкратов.

Ранее сообщалось, что порядка 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии. Отмечалось, что в общей сложности власти европейской страны могут депортировать 1167 россиян, из которых 789 – пенсионеры в возрасте старше 60 лет. Также среди них есть люди, являющиеся незрячими инвалидами с детства.

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#страны
#латвия
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Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но не о сохранении нынешней власти
22 января 2024, 19:55

Фото: сайт Кремля

Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления на заседании Совбеза ООН по Украине.
Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления на заседании Совбеза ООН по Украине.

Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

«К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», - уточнил Лавров.

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#мид рф
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Политолог Блохин раскрыл истинные цели США по отправке военных самолётов к Крыму
Политолог Блохин заявил о проверке со стороны США России на прочность
22 января 2024, 19:51

Фото: istockphoto.com/Racide

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что США, отправляя свои военные самолёты к Крыму, проверяют Россию.
«Они нас проверяют на прочность по всему периметру наших границ, где вообще представлены наши интересы. Это такая классическая тактика, стратегия, которая использовалась ещё в годы холодной войны СССР и США», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Блохин.

Он добавил, что в подобных случаях возможно силовое сопротивления со стороны нашего государства, поскольку нарушаются границы страны.

Ранее пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщило, что Соединенные Штаты перешли к формированию на Украине колониальной администрации.

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#сша
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#нато
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Журналистка Ася Казанцева сообщила о своей эмиграции в Грузию
22 января 2024, 19:38

Фото: istockphoto/bruev

Специализирующаяся на научных темах журналистка Ася Казанцева сообщила, что переезжает жить в столицу Грузии Тбилиси. Причиной этого она назвала травлю со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового.
Также одной из причин своего переезда девушка назвала постоянные отмены её лекций, в декабре магазин «Читай-город» отменил презентацию её новой книги из-за негативных комментариев под объявлением о предстоящем мероприятии. Кроме того, по её словам, то и дело появляются слухи о возможном уголовном преследовании, а её знакомый адвокат, по словам Казанцевой, сказал, что если на неё захотят завести уголовное дело, то найдут за что.

В декабре депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой разместил в своём телеграм-канале пост, в котором указал тедефон и домашний адрес журналистки. Своё послание он снабдил комментарием: «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».

Ася Казанцева известна своей либеральной позицией. Она неоднократно критиковала проведение спецоперации, а Россию как-то однажды сравнила со свиньёй. Кроме того, журналистка активно продвигала в стране тему ЛГБТ*.

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Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине
Лавров: поиск путей мирного урегулирования на Украине осложнен поддержкой Запада
22 января 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поиск путей мирного урегулирования на Украине в первую очередь осложнен поддержкой Киева со стороны Запада. Об этом Лавров сообщил на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
Лавров отметил, что это осознает большинство объективных наблюдателей. Министр подчеркнул, что поддержка западная поддержка Украины продолжается, «несмотря на явную киевскую агонию и неспособность добиться продиктованной задачи по нанесению стратегического поражения РФ».

Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.

В МИД РФ сообщили, что атака украинских войск при поддержке США и их сателлитов на Донецк является террористическим актом против мирного населения РФ. В ведомстве подчеркнули, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание.

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#всу
#донецк
#лавров
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Сенатор Ковитиди об указе Зеленского: болезнь Киева переходит в последнюю стадию
22 января 2024, 17:50

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя новый указ Владимира Зеленского, заявила, что происходящее на Украине далеко от политических оценок. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, болезнь украинского правительства переходит в заключительную стадию. Ковитиди подчеркнула, что спецоперацию на Украине необходимо продолжать, так как все, что происходит гораздо ближе к сфере медицины, чем к политике.

«Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Чёрное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда - крымчанин, Богдан - настоящее имя Чингисхана и так далее», — приводит слова сенатора РИА Новости.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», в котором перечислил российские регионы, которые, якобы, всегда были украинскими.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой легализовать наемников.

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#болезнь
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#украина
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Послы Германии и Франции призвали сербские власти ввести санкции против России
22 января 2024, 17:35

Фото: istockphoto/rarrarorro

Послы Германии Анке Конрад и Франции Пьер Кошар в Сербии призвали власти балканской страны ввести антироссийские санкции. Также Белграду было рекомендовано разобраться с жалобами на различные нарушения в ходе недавних выборов.
Кроме того, главы дипломатических представительств по поручению руководства своих стран призвали сербские власти предпринять решительные шаги по достижению договорённостей с Приштиной, а также сделать вступление в Евросоюз «национальным приоритетом». Немецкий и французский посол в своём обращении, опубликованном в белградской газете «Политика» заверили, что место в организации для Сербии «зарезервировано».

В совместно составленном тексте дипломаты отмечают, что серы уже принимают заметное участие в процессе обеспечения совместной европейской безопасности, и это не может не приветствоваться. Конрад и Кошар призвали власти Сербии углубить процесс интеграции в европейское сообщество через поддержку Украины и введение антироссийских санкций.

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#политика
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#евросоюз
#сербия
#франция
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#германия
#санкции
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Политолог Орлов заявил о медленном угасании западной поддержки киевского режима
22 января 2024, 17:25

Фото: istockphoto.com/BigNazik

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов высказал мнение о том, что на Западе поддержка киевского режима медленно прекращается.
«Поддержка киевского режима продолжает медленно, но верно таять на Западе: к венгерскому премьеру уже присоединился глава правительства Словакии Роберт Фицо, и число противников бессмысленного финансирования военных действий на Украине постоянно растёт. Для Зеленского и ряда русофобских правительств Европы холодным душем стало решение министра культуры Словакии Мартины Шимковичовой снять запрет на культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией», — прокомментировал в беседе с RT Орлов.

Истоки такой ситуации, по мнению специалиста, лежат в длительном блокировании конгрессом США очередного финансового транша киевскому режиму. Из-за этого в других странах Запада пор этому вопросу возникают разногласия.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что Россия борется с терроризмом, который Украина сознательно выбрала в качестве проводимой политики.

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#украина
#страны
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#политика
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Сенатор Ковитиди: «Мы спасаем от чумы украинского терроризма и соседние страны»
22 января 2024, 17:16

Фото: istockphoto.com/Jakub Laichter

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что Россия борется с терроризмом, который Украина сознательно выбрала в качестве проводимой политики.
«Надо понимать, что терроризм, как смертоносный вирус, очень опасен. Очевидно, что уничтожать его лучше на дальних подступах к нашей стране, но если болезнь проникает на территорию государства, то времени на прививки и уговоры не остаётся. Задачи СВО должны быть решены. Реализуя их, мы спасаем от чумы украинского терроризма не только Россию, но и соседние страны», — отметила в беседе с RT Ковитиди.

Ранее депутат Государственной думы Леонид Ивлев заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о претензиях на российские земли – это калька с политики немецкого канцлера Адольфа Гитлера.

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#страны
#депутат
#украина
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