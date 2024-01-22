Лавров оценил «формулу мира Зеленского»

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«Формула мира Зеленского» и другие ей подобные являются путем в никуда, и США и ЕС лучше было бы это скорее осознать. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках заседания Совета Безопасности ООН по Украине.
«Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда», - заявил Лавров.
Он отметил, что чем быстрее в США и странах Евросоюза это поймут, тем лучше будет для всех.
Лавров также заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти.
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Элина Позднякова