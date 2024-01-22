Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поиск путей мирного урегулирования на Украине в первую очередь осложнен поддержкой Киева со стороны Запада. Об этом Лавров сообщил на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
Лавров отметил, что это осознает большинство объективных наблюдателей. Министр подчеркнул, что поддержка западная поддержка Украины продолжается, «несмотря на явную киевскую агонию и неспособность добиться продиктованной задачи по нанесению стратегического поражения РФ».
Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.
В МИД РФ сообщили, что атака украинских войск при поддержке США и их сателлитов на Донецк является террористическим актом против мирного населения РФ. В ведомстве подчеркнули, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание.
Читайте также:
Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании СБ ООН по Украине с участием Лаврова
В Кремле назвали удары по Донецку актом терроризма
МИД РФ: Все причастные и ответственные за атаку по Донецку понесут наказание
Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.
Читайте также:
Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании СБ ООН по Украине с участием Лаврова
В Кремле назвали удары по Донецку актом терроризма
МИД РФ: Все причастные и ответственные за атаку по Донецку понесут наказание
Екатерина Коршунова