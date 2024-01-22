Лавров прибыл в США для участия в заседаниях ООН

Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин остановил сбор подписей в свою поддержку в Санкт-Петербурге. В его предвыборном штабе сообщили, что уже собрано более трёх тысяч абсолютно легитимных подписей жителей Северной столицы.