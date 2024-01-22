Лавров прибыл в США для участия в заседаниях ООН

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для принятия участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, самолет главы российского МИД летел из Москвы до США по северному пути в облет недружественных государств за 12 часов 45 минут. Во время полета непредвиденных ситуаций не возникало.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар Вооруженных сил Украины по Донецку станет одной из главных тем запрошенного Российской Федерацией на понедельник заседания Совета Безопасности ООН по Украине.
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Алина Юрчак