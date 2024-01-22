Лавров: Киев сознательно наносит удары по сугубо гражданским объектам

Фото: сайт Кремля
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ВСУ умышленно обстреливают гражданские объекты в РФ. Об этом Лавров сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам министра, торговцев смертью не смущает, что их оружие используется для безжалостного и преднамеренного убийства мирных граждан. Лавров заключил, что кровь множества погибших мирных жителей остается на совести тех, кто продолжает поставлять оружие Киеву и при этом говорит о том, что украинское правительство может самостоятельно выбирать цели для атак.
Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у ВСУ становится меньше, по этой причине они отыгрываются на гражданском населении.
Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.
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Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у ВСУ становится меньше, по этой причине они отыгрываются на гражданском населении.
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Екатерина Коршунова