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Лавров: Киев сознательно наносит удары по сугубо гражданским объектам

22 января 2024, 18:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ВСУ умышленно обстреливают гражданские объекты в РФ. Об этом Лавров сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам министра, торговцев смертью не смущает, что их оружие используется для безжалостного и преднамеренного убийства мирных граждан. Лавров заключил, что кровь множества погибших мирных жителей остается на совести тех, кто продолжает поставлять оружие Киеву и при этом говорит о том, что украинское правительство может самостоятельно выбирать цели для атак.

Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у ВСУ становится меньше, по этой причине они отыгрываются на гражданском населении.


Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.

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ВС РФ ликвидировали сына французского генерала Дриона ударом в Харькове
22 января 2024, 18:28

Фото: iStock/e-crow

При ударе ВС РФ по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, был убит сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион. Вместе с ним также был ликвидирован его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар из потомственной военной династии Франции. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, ликвидированный 16 января Дрион является сыном Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции. Молодой военный вступил в ряды ВСУ в прошлом году и служил во 2-м батальоне Международного легиона.

Вместе с ним был также убит его напарник Бенар. Он прибыл на Украину в 2022 году, однако тогда он не получил желаемой позиции в ВСУ и вернулся домой. Спустя год он все же присоединился к 5-й штурмовой украинской бригаде.

При этом остальные уничтоженные и раненные в ходе российского удара наёмники были признанными активистами нацистских группировок Франции и других стран Евросоюза. Издание уточняет, что многие из них были уволены со службы за недостойное поведение, после чего они направились на Украину для участия в боевых действиях против армии России.

Всего за время спецоперации российские силы ликвидировали порядка ста французских наемников.

Напомним, на прошлой неделе российская армия нанесла удар по базе наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, 60 погибших военных были гражданами Франции.

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Мосийчук: Из-за халатности командования ВСУ погибли 16 украинских бойцов
22 января 2024, 18:22

Фото: iStock/Prostock-Studio

Из-за халатности командования украинского командования в результате ракетного удара ВС РФ в Мирнограде погибли 16 бойцов ВСУ, об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук в своём Telegram-канале.
Напомним, российские силы нанесли удар по позициям бойцов ВСУ, расположенным в городе Мирноград подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

«В здании скапливать личный состав в таком количестве запрещено», — отметил Мосийчук.

По его словам, в результате ракетного удара погибли 16 украинских боевиков, а ещё 20 остаются под завалами. Мосийчук также отметил, что в здании, по которому был нанесён удар, находились как раненые, так и ограниченно годные украинские бойцы.

При этом, официальные источники на Украине этот удар пока никак не прокомментировали.

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Гладков: Житель белгородского села пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ
22 января 2024, 18:14

Фото: iStock/valio84sl

Под украинским обстрелом села Репьяховка пострадал мирный житель, об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков своём Telegram-канале.
Напомним, 22 января Вооружённые силы Украины нанесли удар по белгородскому селу Репьяховка с помощью дронов-камикадзе.

«В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель - у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — прокомментировал последствия атаки Гладков.

По словам губернатора, повреждения получили фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. В настоящий момент на месте происшествия продолжают свою работу оперативные службы.

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#дрон
#пострадавший
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Сальдо рассказал о катастрофических потерях ВСУ в Херсонской области
22 января 2024, 17:41

Фото: сайт Кремля

Минувшие сутки оказались катастрофичными для бойцов ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.
«Прошедшие сутки оказались особенно катастрофичными для боевиков украинских формирований в Крынках и на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что боевики ВСУ попытались воспользоваться потеплением в регионе. Они решили подвезти личный состав состава и вооружение на левый берег Днепра. Однако там их встретил усиленный огонь ВС РФ. Таким образом, противник понес серьезные потери в личном составе, а также технике.

По данным Сальдо, всего было ликвидировано порядка 80 украинских военных. А также САУ «Гвоздика», три миномёта, турецкий бронетранспортёр, три лодки с десантом и грузами на борту и девять дронов.

Также он глава Херсонской области рассказал, что за первые 20 дней нового года только одна 35-я бригада морпехов ВСУ потеряла 350 человек убитыми. «Днепровский Бахмут» продолжает перемалывать украинских военных, заключил Сальдо.

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РИА: Более 300 наёмников из Франции прибыли на Украину с начала СВО
22 января 2024, 17:21

Фото: iStock/e-crow

С начала спецоперации на Украину прибыли более 300 наёмников из Франции, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Напомним, ранее российские силы нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины. Под ударом погибли более 60 иностранных военнослужащих, которые оказались гражданами Франции.

Однако, во французском министерстве иностранных дел заявили, что граждане Франции никогда не воевали на Украине, а информация о погибших наёмниках — это манипуляция России.

«С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви на острове Корсика)», — сообщил собеседник агентства.

Также сообщается, что в январе 2024 года на Украине находились 50 французских военнослужащих.

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#франция
#наём
#сво
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Polityka: Россия полностью ослепила и сбила с толку ВСУ мощными средствами РЭБ
22 января 2024, 17:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ блокируют высокотехнологичное оружие Запада на Украине средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Polityka.
Сообщается, что российская армия использует на линии боевого соприкосновения все более эффективные системы радиоэлектронного подавления. Авторы материала отмечают, что передовые разработки ВС РФ тестируются на вооружениях государств Североатлантического альянса, что позволяет регулярно оптимизировать их для противостояния противнику.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Немцы испугались скорого краха ВСУ, которые в страхе оставляют территории
ZDF: Украинские войска оставляют территории из-за нехватки боеприпасов
22 января 2024, 16:28

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинским войскам, страдающим от нехватки боеприпасов, приходится без боя бросать территории, об этом пишет немецкое издание ZDF.
«Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их оставлять территории», — прокомментировал сложившуюся ситуацию авто статьи.

В ZDF также напомнили, что российская армия успешно продвигается на Купянском направлении и уже освободила населённый пункт Крахмальное.

Ранее бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт отметил, что российский ОПК продвинулся очень далеко в производстве современных и эффективных беспилотников, которые с поразительной точностью поражают украинские цели на полях СВО.

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#всу
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#боеприпасы
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Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из «фонда мира»
Сийярто: Венгрия не будет финансировать поставки оружия Украине из «фонда мира»
22 января 2024, 16:22

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира, однако другим государствам помешать не может и не хочет. Об этом Сийярто сообщил журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел канал М1.
По словам министра, Венгрия ранее не участвовала в поставках оружия и сейчас делать этого не планирует. Сийярто отметил, что страна не готова принимать участие ни в каком решении и процессе, который может привести к увеличению поставок оружия Киеву.

Он добавил, что Венгрии пришлось бы платить в общий фонд порядка 60 миллионов евро в год для того, чтобы другие государства осуществляли поставки оружия.

Ранее Сийярто уже высказывался по данному вопросу и заявил, что предложение ЕС выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины является продолжением старого военного психоза.

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#украина
#оружие
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Украинский отставной генерал признал превосходство российской РЭБ
Генерал Кривонос: российские РЭБ глушат любой дрон ВСУ
22 января 2024, 15:53

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Системы радиоэлектронной борьбы, имеющиеся у армии России, имеют техническую возможность подавить любой украинский дрон. Такое признание сделал отставной украинский генерал Сергей Кривонос, его словам передает телеканала «Прямой».
«Любой суперкрутой дрон теряет свою новизну и актуальность, поскольку русские находят на него активное противодействие, в том числе используя новые подходы и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые у них есть», — заявил Кривонос.

Он также был вынужден признать преимущество российской армии не только в воздухе, но и объеме артиллерийских боеприпасов.

Ранее бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в своей статье для Foreign Affairs заявил, что российские силы изобрели комбинацию из разведывательного и ударного беспилотников, при помощи которой им удаётся уничтожать все виды вооружения ВСУ.

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