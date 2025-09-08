Трамп заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни

08 сентября 2025, 03:01

Фото: iStock/vchal

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами.





Американский лидер не уточнил дату, в которую состоится его разговор с российским коллегой.





«Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», — объявил он в беседе со СМИ на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.