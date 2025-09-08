Трамп заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами.
Американский лидер не уточнил дату, в которую состоится его разговор с российским коллегой.
«Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», — объявил он в беседе со СМИ на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.6 сентября выяснилось, что Пентагон хочет сместить приоритеты со «сдерживания» России и Китая на внутренние угрозы. В скором времени проект новой стратегии США рассмотрит глава Минобороны страны Пит Хегсет.
Напомним, что 15 августа на базе Элмендорф‑Ричардсон в Анкоридже (Аляска) прошли переговоры президентов России и США. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.