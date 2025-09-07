В Госдуме заявили о возможности подписания манифеста с Индией и Китаем

07 сентября 2025, 19:51

Бабаков: Россия, Китай и Индия могут создать совместный манифест о будущем

Фото: Istock/ilkercelik

Россия, Китай и Индия в ближайшем будущем могут подготовить совместный документ. Он отразит взгляды, которые руководство трёх стран продвигает на международной арене. Такое предположение высказал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».





По словам Бабакова, три страны понимают, как выстроить мировую ситуацию так, чтобы в ней не оказалось проигравших. Он добавил, что у человечества достаточно ресурсов, чтобы обеспечить максимальное развитие всех государств, которые считают себя равноправными участниками в построении будущего.

«Я думаю, что недалёк тот час, когда произойдет создание какого-то документа в виде манифеста общего будущего», — сказал зампред Госдумы.

