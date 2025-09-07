США не пригласили на Всемирную атомную неделю в Москве
Представители США не приглашены в Москву на международный форум «Мировая атомная неделя». Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
На мероприятии будут присутствовать представители стран, занимающихся развитием атомных программ, а также эксперты и руководители крупных компаний.
«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — сказал Лихачев про американских представителей.
Форум, посвященный 80-летию атомной промышленности России, пройдет с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ. Ожидается участие представителей более чем 105 государств.