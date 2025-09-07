США не пригласили на Всемирную атомную неделю в Москве

07 сентября 2025, 09:45

Лихачев: США не приглашены на Всемирную атомную неделю в Москве

Фото: iStock/Sven Loeffler

Представители США не приглашены в Москву на международный форум «Мировая атомная неделя». Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.





На мероприятии будут присутствовать представители стран, занимающихся развитием атомных программ, а также эксперты и руководители крупных компаний.





«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — сказал Лихачев про американских представителей.