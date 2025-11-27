Лавров оценил профессионализм журналистов RT и Sputnik
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» назвал профессионалами журналистов, работающих на RT и Sputnik.
По его словам, главное качество российских внешнеполитических вещателей заключается в исключительном профессионализме.
«Работающие на RT и Sputnik журналисты (в том числе западные — ред.) во многом делают это не потому, что они хотят, чтобы Россия была самой главной, и не потому, что им, наверное, хорошо платят, а потому что они — профессионалы», — приводит RT слова Лаврова.
Глава российского МИД добавил, что журналистам RT и Sputnik стыдно, когда их коллег заставляют врать с экранов или в электронных изданиях.
Лавров также напомнил, что Евросоюз начал ограничивать деятельность российских СМИ ещё до начала российской спецоперации, а после «ударился во все тяжкие».