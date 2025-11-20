Лавров заявил о попытках Запада переписать историю Второй мировой войны

20 ноября 2025, 11:20

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Западные страны игнорируют выводы Нюрнбергского процесса и уроки Второй мировой войны, а также предпринимают попытки переписать исторические факты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».