Лавров заявил о попытках Запада переписать историю Второй мировой войны
Западные страны игнорируют выводы Нюрнбергского процесса и уроки Второй мировой войны, а также предпринимают попытки переписать исторические факты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».
По словам главы МИД, в ряде государств стремятся умалить вклад народов СССР и Красной армии в разгром нацистской Германии, а также поставить знак равенства между освободителями и оккупантами. Лавров также отметил, что подобные процессы, как он считает, наиболее заметны на Украине.
Министр напомнил, что, по версии российской стороны, после событий 2014 года в Киеве к власти пришли силы, одержимые ненавистью ко всему, что связано с Россией.
