Лавров: в 2025 году Россия передала Украине более 9 тысяч тел солдат ВСУ

13 ноября 2025, 02:44

Сергей Лавров (Фото: Telegram / @MID_Russia)

Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов обнародовал данные об обмене телами военнослужащих за 2025 год в ходе СВО. Сведения доступны на сайте ведомства.





В беседе с итальянским изданием Corriere della Sera ответил на вопросы западных журналистов. Однако газета отказалась публиковать интервью без сокращений и цензуры, поэтому полную версию выложил на своем сайте МИД РФ.



«В этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов», — сказал министр.