Лавров сравнил Великобританию с вышедшим из-под душа гусем

11 ноября 2025, 18:37

Сергей Лавров оценил военную и экономическую мощь современной Великобритании

Фото: Istock/melis82

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 ноября высказался о политике Великобритании. Он заявил, что Лондон компенсирует свою несостоятельность в разных сферах стремлением разделять и властвовать. Слова политика приводит РЕН ТВ.





Лавров отметил, что Великобритания повторяет эту модель поведения после своих неудач. По его словам, сейчас не существует ни Британской империи, ни «доброй старой Англии», а экономическая и военная мощь страны, включая ядерный арсенал, ослабела.



Министр упомянул инцидент с российским лётчиком. По информации российской стороны, его планировали пригласить с ракетой «Кинжал» на базу в Румынии, а затем сбить воздушное судно и обвинить Россию в нападении на НАТО.

«ФСБ очень подробно всё это разоблачила. Я не знаю, как британцы будут отмываться от этого, хотя их способность быть в положении «гуся, вышедшего из-под душа», очень хорошо известна», — заявил Лавров.