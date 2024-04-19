Лавров: Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

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В ходе последних контактов с израильскими представителями Россия передала им, что Иран не стремится к дальнейшей эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
«Проходили телефонные переговоры между руководством России и Ирана, а также нашими контактами с израильтянами. В ходе этих бесед мы четко донесли до наших израильских коллег, что Иран не стремится к усугублению ситуации», — подчеркнул министр.Новый виток противостояния на Ближнем Востоке начался 1 апреля после атаки Израиля на консульство Ирана в Сирии, в результате которой погибли два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пять сопровождавших их офицеров. В ответ на это Иран провел атаку на Израиль с использованием беспилотников и баллистических ракет 13 апреля. Позже поступили сообщения о намерении Израиля создать региональную коалицию для противодействия угрозам со стороны Ирана.
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Артем Кузьмин