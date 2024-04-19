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Россия убеждена в необходимости продолжения специальной военной операции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность России к переговорам, но отметил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленны.
Министр также отметил, что западные «хозяева Зеленского» боятся потерять свою гегемонию.
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«У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию», — сказал Лавров.
Министр также отметил, что западные «хозяева Зеленского» боятся потерять свою гегемонию.
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Артем Кузьмин