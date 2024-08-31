Зеленский прокомментировал обстановку на четырех направлениях фронта

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на четырех направлениях фронта страны, где действуют Вооруженные силы Украины (ВСУ). В своем выступлении, опубликованном в Telegram-канале, президент Зеленский отметил, что ситуация в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области, контролируемых Киевом, непростая.
Политик обсудил боевые действия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Ранее Сырский рассказал Владимиру Зеленскому о ситуации на покровском направлении. На совещании в Ставке главком ВСУ также рассказал о ситуации в Курской области России.
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«Сегодня говорил с главкомом, покровское направление — больше всего штурмов, непросто также на краматорском, торецком, купянском направлениях», – заявил президент.
Ранее Сырский рассказал Владимиру Зеленскому о ситуации на покровском направлении. На совещании в Ставке главком ВСУ также рассказал о ситуации в Курской области России.
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Александр Климов