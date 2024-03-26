Лавров отверг предложение Интерпола о помощи в расследовании теракта в «Крокусе»

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Россия не нуждается в помощи Запада в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Он также отметил, что Россия уверена в том, что самостоятельно справится с расследованием. По мнению Лаврова, Запад будет придерживаться двойных стандартов и настаивать на той версии произошедшего, которая удобна более всего.
Министр также выразил удивление тому, что Интерпол выступил с инициативой помочь в расследовании, так как раньше таких предложений не поступало.
Он напомнил о происшествии на «Северных потоках» и подчеркнул, что когда произошел взрыв, Запад не предлагал свою помощь.
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Министр также выразил удивление тому, что Интерпол выступил с инициативой помочь в расследовании, так как раньше таких предложений не поступало.
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Анастасия Хохлова